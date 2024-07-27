Так, россияне проговорились, что рядом расположен нефтеперерабатывающий завод. Говорят, взрывы ночью их очень напугали, передает 24 Канал.

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Минобороны отчиталось об "успешной" работе ПВО

О том, что жители Рязани ночью и утром пугались от сильных взрывов, все утро сообщают российские СМИ. Они же и рассказали, что беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и нефтеперерабатывающий завод.

До Дягилева рукой подать, у меня окно открыто было, от звуков чуть не обробилась,

– жалуется одна из жительниц Рязани.

В сети публикуют кадры дыма над городом, говорят, якобы сбивали дроны.

Официальной информации о последствиях от российских властей нет. Впрочем, в минобороны России утром уже успели отчитаться, что якобы ПВО "успешно" перехватила и уничтожила 7 БПЛА над Курской, 3 – над Белгородской, 2 – над Ростовской, 1 – над Брянской и 1 – над Липецкой областями.

Что касается аэродрома "Дягилево" известно, что он стал третьим военным аэродромом, атакованным за последние два дня.

После взрывов в Рязани виднеется дым / Фото российских СМИ