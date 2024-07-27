Традиційно російська влада звинувачує в атаці Україну. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо про цю атаку БпЛА

Спершу Росія заявила про атаку на Брянську область. Губернатор регіону Олександр Богомаз та міноборони Росії заявили, що 26 липня в інтервалі часу з 21:00 до 23:40 нібито знищено та перехоплено аж 21 БпЛА.

Масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області... усі повітряні цілі перехоплені та знищені. Протягом години підрозділами міністерства оборони Росії знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА – над Вигоницьким районом, три безпілотники збито над територією Трубчевського району, по одному – над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає,

– заявив губернатор.

Згодом, після опівночі, повітряну тривогу оголосили вже в Курській області. Місцевих навіть "побалували" сиреною, щоб вони могли перейти в укриття. У Росії це доволі рідкісне явище.

Сирена у Курській області: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали писали, що було голосно в Курчатові, а також у Медвенському, Великосолдатському, Обоянському та Білівському районах.

Вибух у Медвенському районі: дивіться відео

Згодом губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що в небі над регіоном буцімто збили 6 БпЛА літакового типу.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня дрони також атакували Ростовську область. Щонайменше три безпілотники зняли на відео над самим обласним центром.