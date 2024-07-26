У житловому будинку спалахнули одразу три квартири. Місцеві рятувальники проводили евакуацію. Про це повідомляють російські видання.

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Що відомо про інцидент

Вибух трапився під вечір 26 липня. Жителі верхніх поверхів махали руками, щоб рятувальники звернули на них увагу та якнайшвидше дістали з палаючого будинку.

Є загиблі

Наразі відомо про трьох загиблих, серед яких дворічна дитина.

Причиною пожежі, за попередніми даними, став вибух у одній із квартир.

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Нагадаємо, що зранку 22 липня у Росії також вибухнула будівля в місті Апшеронськ. Вибух стався у невеликому торговому центрі навпроти центрального ринку. Під завалами будівлі опинилися люди.

Попередньо, причиною інциденту став вибух газу. Порушено кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.