Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи в ніч на 26 липня. Один із безпілотників був збитий у селищі Нєсвєтай за 15 кілометрів від Ростова, де внаслідок цього спалахнула пожежа.

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Біля Ростова спалахнула велика пожежа

Жителі Ростова у мережі щедро ділились відео, на яких зафіксовані і звуки сирени, і шум від безпілотників, які прямують над містом. Було чутно і роботу російської ППО. Гучний вибух прозвучав неподалік обласного центру.



У селищі Нєсвєтай уламки дрона потрапили у поле. Також був пошкоджений один з будинків. Величезне полум'я підняло на ноги усе село. Люди розповіли, що до них їхали поліцейські та пожежні машини. Вони зауважили, що останніх було небагато, адже їх просто розікрали.