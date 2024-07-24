Губернатор регіону Алєксєй Смірнов підтвердив обстріл, заявивши про роботу так званої "російської ППО". Детально про вибухи в Курську та відповідному регіоні Росії інформує 24 Канал з посиланням на ворожі телеграм-пабліки.

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Неспокійний вечір з дронами у Курську

Близько 22:05 з'явилися перші повідомлення, що над Курськом – гучно. Через 15 хвилин почали ширити кадри, на яких чути звук вибухів, а також польотів дронів.

Жителі Курська чули політ безпілотника: дивіться відео з телеграм-каналів

У Курську було неспокійно через вибухи: дивіться відео з пабліків

Намагався заспокоїти росіян очільник Курської області Смірнов. Він спершу писав, що працює протиповітряна оборона. Згодом взявся стверджувати, що системи ППО знищили цілих 12 безпілотників.

Пізня атака невгамовних дронів на Курськ: дивіться відео з телеграм-каналів

Неспокійний вечір для жителів російського Курська: дивіться відео з телеграм-пабліків

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Раніше стало відомо, що дрони атакували російський порт "Кавказ", що розташований у Краснодарському краї. Речник Військово-морських Сил України констатував, що був уражений пором "Славянин", який може перевозити до 50 вагонів з цистернами та 25 – з людьми.