Губернатор региона Алексей Смирнов подтвердил обстрел, заявив о работе так называемой "российской ПВО". Подробно о взрывах в Курске и соответствующем регионе России информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские телеграм-паблики.

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Неспокойный вечер с дронами в Курске

Около 22:05 появились первые сообщения, что над Курском – громко. Через 15 минут начали ширить кадры, на которых слышен звук взрывов, а также полетов дронов.

Жители Курска слышали полет беспилотника: смотрите видео с телеграм-каналов

В Курске было неспокойно из-за взрывов: смотрите видео из пабликов

Пытался успокоить россиян глава Курской области Смирнов. Он сначала писал, что работает противовоздушная оборона. Впоследствии взялся утверждать, что системы ПВО уничтожили целых 12 беспилотников.

Поздняя атака неугомонных дронов на Курск: смотрите видео с телеграм-каналов

Неспокойный вечер для жителей российского Курска: смотрите видео из телеграм-пабликов

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Ранее стало известно, что дроны атаковали российский порт "Кавказ", расположенный в Краснодарском крае. Представитель Военно-морских Сил Украины констатировал, что был поражен паром "Славянин", который может перевозить до 50 вагонов с цистернами и 25 – с людьми.