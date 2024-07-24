Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сейчас находится в длительной, фактически, 3-дневной поездке в Китай. Апогеем визита стала встреча Кулебы с китайским коллегой Ван И.

Поездка Кулебы в Гуанчжоу – это вообще первый визит украинского топ-чиновника в Китай с начала полномасштабной войны. И первый двусторонний визит главы МИД Украины в Китай с 2012 года. Визит проходит по приглашению Ван И и продлится до 25 июля.

Заметным следствием встречи стал ритуальный обмен любезностями, Китай отметил на необходимости борьбы "за все хорошее и против всего плохого" и даже пообещал увеличить экспорт украинского зерна.

24 Канал рассказывает, для чего Кулеба поехал в Китай и каких результатов можно ожидать.

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Почему Кулеба поехал в Китай

Восстановление экспорта украинского зерна, кстати, один из 14 пунктов так называемого “мирного плана Си”. К его реализации Китай не приложился никак, более того, промолчал, когда российские ракеты обстреливали зерновые терминалы с зерном для Китая, а заодно и китайское консульство в Одессе.



Де-факто Украина возобновила собственный зерновой экспорт в Черном море самостоятельно, когда нанесла военное поражение Черноморскому флоту оккупантов и загнала его в Новороссийск (китайский флот в это время проводил совместные военные учения с россиянами). Бенефициаром этой значительной победы стал также и Китай. И сейчас Пекин пафосно рассказывает об увеличении украинского экспорта.

Украина вместо этого заявила об "основательных и предметных переговорах о двусторонних отношениях, международной повестке дня и "самое главное – о пути к миру".



Кулеба и Ван И во время встречи / Фото МИД Украины

Хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления мирных переговоров,

– заявление Ван И по итогам встречи с Дмитрием Кулебой 24 июля 2024 года в Пекине, цитируется по официальному пресс-релизу МИД КНР.

За мишурой официоза скрывается главный вопрос: для чего Украина потратила столь ценный инструмент в почти неделю времени (если с дорогой) своего эффективного министра-переговорщика на ритуальные беседы с Китаем, который для себя все давно решил.

Как Дмитрий Кулеба встречался с Ван И: смотрите видео

Китай давно выбрал сторону

Напомним, что на Саммите НАТО в Вашингтоне Пекин был официально назван приспешником России, при этом сам приспешник этого особо не скрывает.

Сейчас Китай имеет чрезвычайно тесные и теплые отношения с оккупантами, которые портит только страх китайских банков перед вторичными санкциями. Зато, с точки зрения геополитики, Китай давно, хоть и неформально, признал Украину и всю Восточную Европу зоной влияния России и ведет себя соответственно.

Так, Китай якобы имеет собственный мирный план, но почему-то стесняется его активно продвигать и даже заговаривать о нем на международных переговорных площадках (так было на недавнем Саммите ШОС в Астане).

При этом Китай блокирует мирные инициативы Украины – Пекин сам пытался саботировать Саммит мира в Швейцарии и требовал от своих союзников делать то же самое.

Дошло до того, что разъяренный украинский президент прямо назвал вещи своими именами и обвинил Китай в работе на Россию.

Все это указывает на то, что Китай давно выбрал сторону и сторона эта далека от правильной, более того, она формирует "новую ось зла", где мощному Пекину отводится ключевая роль. Де-факто, это признание, что Китай является враждебным для Украины государством.

Таким образом, если целью дипломатической миссии господина Кулебы было открыть глаза Китаю на то, что он делает плохо и убедить его действовать хорошо (а именно так фактически и было заявлено перед стартом визита), то это очень наивно. Там и без украинского дипломата разберутся.

В Китае любят подчеркивать свою мудрость и древность, и здесь они действительно правы – КНР на целых 42 года старше украинского государства, а потому не любит поучений, хоть бы они и были правильными. Со стороны такие визиты больше напоминают попытку "отбелить" репутацию Китая и показать, что с формальным пособником агрессора России до сих пор можно вести дело.



Кулеба вместе с Ван И во время визита в Китай / Фото МИД Украины

Учитывая это, наиболее правильным вариантом отношений Украины с Китаем являются чисто прагматические экономические контакты и жесткая экономия ценных дипломатических ресурсов, в соответствии с древней библейской максимой – "не бросайте жемчуга...". Здесь имеем ценный пример: жесткая и прагматичная политика в отношении Китая нашего последовательного союзника Литвы.

Тема Тайваня в официальном сообщении Китая

Также не мешало бы посетить Республику Китай на Тайване какому-нибудь украинскому чиновнику, фотосессия украинского депутата с украинскими союзниками (а Тайвань является нашим союзником) была бы куда полезнее аналогичной в Таиланде.

Более того, она бы не только напомнила Пекину визит Нэнси Пелоси, но и дала урок дипломатического этикета, который, напомним, является улицей с двусторонним движением, где "украинский кризис" (так называет вторжение России официальный Пекин), может в какой-то момент встретиться с "кризисом китайским", словно в известном меме.

Но что мы видим в официальном заявлении Китая по итогам визита Кулебы.

Украинская сторона поддерживает позицию Китая по тайваньскому вопросу и в дальнейшем будет придерживаться принципа единого Китая,

– об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Обратите внимание! Именно эта формулировка соответствует и позиции США. О непризнании независимости Тайваня в январе 2024-го года заявлял президент Соединенных Штатов Джо Байден. Неоднократно о соблюдении принципа "единого Китая" заявлял и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, что задачей украинских дипломатов является заботиться об украинских интересах в мире, а на Тайване они могли бы заключаться в открытии, например, консульства или торгового представительства (которое, кстати, там имеет Россия).

Важно! Украина не признает независимости Тайваня и не имеет официальных дипломатических отношений с этой страной.

Такой вариант отношений с Китаем украинские дипломаты давно рассматривают, но воздерживаются от него ради большей игры. И здесь мы ступаем немного на поле конспирологии, но сейчас имеем очень много знаков, чтобы их игнорировать.

Обсуждали ли в Китае мирные переговоры с Россией

Здесь все просто. Имеем за последний месяц встречи Путина и Си в Астане. Челночные набеги Орбана в Киев, Москву, Пекин и США, заявление Зеленского о возможности переговоров с Россией уже во время второго Саммита мира и даже окончания активной фазы войны до конца 2024 года.

Сюда же заносим даже статью Бориса Джонсона в таблоиде Daily Mail по итогам его встречи с Дональдом Трампом – потенциальным будущим президентом США.

Все это указывает на то, что "что-то" происходит. И это могут быть потенциальные мирные переговоры. По крайней мере, это дает основания Ван И сказать 24 июля, что "в последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о готовности к переговорам".

Украина желает и готова к диалогу и переговорам с Россией. Но такие переговоры должны быть разумными, содержательными и направленными на достижение справедливого и прочного мира,

– китайский пресс-релиз цитирует Дмитрия Кулебу.

Что сказал Кулеба перед встречей с китайскими чиновниками: смотрите видео

Вполне возможно, что сейчас на встрече с Кулебой голосом Ван И говорила Москва, только не тем, что мы знаем по выступлениям Путина, Лаврова и Мединского, а голосом реалий. А они заключаются в том, что время для России истекает – сейчас она еще по инерции атакует и приносит в жертву тысячи людей, однако уже явно не рассчитывает на глобальный успех и точно не имеет плана победы.

Задача дипломатии "оси зла" – найти для России такой вариант, который можно было бы хоть под каким-то углом назвать "победой". Украина имеет полное право это выслушать, за такое можно заплатить даже "золотыми тремя днями" Кулебы.

В украинской версии этот тезис прозвучал как: "Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается".