К слову, это первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабного вторжения. Более того, это первый двусторонний визит главы МИД в Китай с 2012 года.

Интересно Кулеба поедет в Китай с официальным визитом: какие темы поднимет министр

Кулеба прибыл в Китай

Министр иностранных дел преодолел долгую дорогу и прибыл в Китай 23 июля. Так, Кулеба планирует встретиться с министром иностранных дел Китая Ван И и обсудить пути достижения справедливого мира.

Впереди пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И о путях к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями,

– отметил Кулеба.

Он также добавил, что планирует обсудить с главой МИД Китая и двусторонние отношения между странами. Кулеба считает, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Пекину стоит взглянуть на отношения с Киевом сквозь призму своих стратегических отношений с Европой.

Кулеба рассказал детали о визите в Китай: смотрите видео

К слову, в МИД Китая ранее высказали и свои ожидания от этой встречи. Так, Ван И планирует провести переговоры с Кулебой и обменяться с ним мнениями по "реализации консенсуса между главами государств, продвижению китайско-украинского сотрудничества и вопросам, представляющих взаимный интерес для обеих сторон".

Кроме того, пресс-секретарь МИД Китая добавила, что в вопросе "украинского кризиса" Пекин всегда будет поддерживать поиск дипломатического решения путем прекращения огня и боевых действий.