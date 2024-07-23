До слова, це перший візит українського високопосадовця до Китаю від початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, це перший двосторонній візит глави МЗС до Китаю з 2012 року.

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Кулеба прибув до Китаю

Міністр закордонних справ подолав довгу дорогу й прибув до Китаю 23 липня. Так, Кулеба планує зустрітися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та обговорити шляхи досягнення справедливого миру.

Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями,

– зауважив Кулеба.

Він також додав, що планує обговорити з очільником МЗС Китаю і двосторонні відносини між країнами. Кулеба вважає, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Пекіну варто поглянути на відносини з Києвом крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою.

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До слова, в МЗС Китаю раніше висловили й свої очікування від цієї зустрічі. Так, Ван Ї планує провести переговори з Кулебою та обмінятися з ним думками щодо "реалізації консенсусу між главами держав, просування китайсько-української співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес для обох сторін".

Окрім того, речниця МЗС Китаю додала, що у питанні "української кризи" Пекін завжди підтримуватиме пошук дипломатичного рішення шляхом припинення вогню та бойових дій.