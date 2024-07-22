Глава МИД посетит Поднебесную по приглашению министра иностранных дел КНР Ван И. С ним же Кулеба и будет иметь встречу.

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Какие темы будет поднимать Кулеба во время визита в Китай

В МИД Украины отметили, что во время встреч и переговоров Киев и Пекин проведут обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив развития двусторонних отношений.

Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира,

– отметили в министерстве.

На этот визит уже молниеносно успели отреагировать в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, высказываясь об ожиданиях от визита главы МИД Украины Кулебы в Китай, сказал, что для них "главное наши отношения с Китаем".

В частности, прихвостень Путина подчеркнул, что Москва намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах.

К слову, Китай не участвовал в Саммите мира в Швейцарии, который состоялся 15 – 16 июня. Уже после завершения встречи представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не будет комментировать результаты саммита, поскольку не принимал там участия.