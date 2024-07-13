Он приветствовал решение участников саммита по поддержке нашего государства и оказания военной помощи. В то же время министр подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно состояться как можно быстрее.

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Вступление в НАТО – гарантия безопасности

Кулеба считает, что вступление Украины в НАТО уже необратимо, и об этом говорится в коммюнике вашингтонского саммита.

Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях в течение последних двух дней о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО,

– сказал он.

В то же время министр добавил, что "мы не можем ждать еще 75 лет", чтобы это произошло. "Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", – добавил он.