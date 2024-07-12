Рустем Умеров подвел итоги работы в Вашингтоне во время 75-го юбилейного саммита НАТО. Он написал, что есть важные результаты для Украины.

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Что удалось получить Украине

Умеров рассказал, что украинская делегация провела ряд встреч. Позже он обозначил конкретные результаты.

Системы ПВО

Украина получила 5 новейших батарей ПВО, в частности, 4 батареи Patriot и 1 батарею Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии. Дополнительно США, Канада, Норвегия, Испания, Великобритания и другие союзники предоставят десятки тактических систем ПВО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Военная помощь

США выделили очередной пакет помощи на 225 миллионов долларов, который содержит систему Patriot, ракеты для нее, ракеты для NASAMS, артиллерийские боеприпасы и противотанковые ракеты.

Норвегия передаст запчасти для вертолетов Sea King, 6 самолетов F-16 и 93 миллиона долларов для финансирования систем ПВО.

Канада также объявила о новом пакете помощи на 366 миллионов долларов.

Австралия предоставила самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о 169 миллионах долларов.

Нидерланды выделили 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16.

Дания также профинансировала производство 18 артиллерийских систем "Богдана". Она стала первой страной НАТО, которая напрямую финансирует украинское производство оружия и боеприпасов.

Литва предоставила антидронные системы и патроны 5.56x45. Общая стоимость помощи от Литвы с начала российского вторжения составляет 1 миллиард евро.

Великобритания планирует выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно на военную поддержку Украины до 2030 – 2031 года.

Новая Зеландия объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 3,68 миллиона долларов.

Германия передала новый пакет военной помощи, который включает систему ПВО Patriot, перехватчики, артиллерийские снаряды, дроны, военно-инженерные машины и другое оборудование.

Международные усилия

Группа International Fund for Ukraine (IFU), которая объединяет 9 стран (Великобритания, Нидерланды, Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция), заявила о размещении нового контракта на закупку 120 тысяч 152 миллиметровых артиллерийских боеприпасов стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов.

Умеров также выразил благодарность нашим партнерам.