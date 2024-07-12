Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что на саммите заявили, что наше государство непременно должно вступить в НАТО. Он отметил, что такие слова не имеют основания, ведь путь к членству Украины в Альянсе может длиться слишком долго или не наступить вообще, из-за нежелания России.

Смотрите также Партнеры подписали исторический договор в поддержку Украины: что изменится

Результаты саммита НАТО

Борис Тизенгаузен отметил, что во время встречи стран НАТО было объявлено о необходимой военной помощи Украине. По его мнению, это было посвящено юбилейному саммиту.

Политтехнолог подчеркнул, что украинское руководство во время этого события было очень сдержанное и взвешенное. Наше государство всегда очень благодарно за любую поддержку Украины.

Однако на саммите НАТО прозвучало заявление, что якобы удар по детской больнице "Охматдет" не является достаточным условием для отмены новых запретов на удары вглубь России. Поэтому у меня двоякое впечатление от этого съезда,

– подчеркнул Тизенгаузен.