О новых шагах по поддержке Украины объявил президент США Джо Байден после заседания Совета Украина-НАТО 11 июля в Вашингтоне.

Смотрите также В Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО: какие заявления уже сделали страны-члены Альянса

Байден объявил согласование Украинского компакта по безопасности

Президент Байден назвал Украинский безопасностный компакт историческим решением и приверженностью долгосрочной безопасности Украины.

Сейчас делаем следующий шаг исторической поддержки – Украинский компакт по безопасности. Мы строим мост для Украины в НАТО, это путь к будущему членству. Компакт – внутри этого моста,

– сказал Байден.

Подписанты заявили, что эта договоренность выполняет обещание, которое президент США и лидеры других стран дали в Вильнюсе в 2023 году, в частности относительно долгосрочных двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.

Украинский компакт по безопасности учитывает каждое из соглашений по безопасности и создает "единую и всестороннюю архитектуру безопасности для поддержки Украины сегодня и в будущем".

Компакт подтверждает, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами. А также декларирует намерение поддерживать Украину, пока она не победит агрессию России.

Подчеркиваем нашу непоколебимую преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине, способной защитить себя и сдерживать будущую агрессию, и подтверждаем суверенное право Украины выбирать собственные меры безопасности, а также политические, социальные, экономические и культурные системы,

– говорится в тексте договоренности.

Какие обязанности возложены на подписантов

поддерживать непосредственные потребности Украины в обороне и безопасности, в частности путем постоянного оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современного военного оборудования, оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки;

ускорить усилия по развитию будущих украинских сил, которые сохраняют надежную обороноспособность и способность сдерживания. В том числе путем созыва в течение 6 месяцев встречи на уровне министров обороны для пересмотра и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций возможностей;

в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих военных действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне, чтобы определить соответствующие следующие шаги по поддержке Украины, когда она осуществляет свое право на самооборону.