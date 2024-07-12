О новых шагах по поддержке Украины объявил президент США Джо Байден после заседания Совета Украина-НАТО 11 июля в Вашингтоне.
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Байден объявил согласование Украинского компакта по безопасности
Президент Байден назвал Украинский безопасностный компакт историческим решением и приверженностью долгосрочной безопасности Украины.
Сейчас делаем следующий шаг исторической поддержки – Украинский компакт по безопасности. Мы строим мост для Украины в НАТО, это путь к будущему членству. Компакт – внутри этого моста,
– сказал Байден.
Подписанты заявили, что эта договоренность выполняет обещание, которое президент США и лидеры других стран дали в Вильнюсе в 2023 году, в частности относительно долгосрочных двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.
Украинский компакт по безопасности учитывает каждое из соглашений по безопасности и создает "единую и всестороннюю архитектуру безопасности для поддержки Украины сегодня и в будущем".
Компакт подтверждает, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами. А также декларирует намерение поддерживать Украину, пока она не победит агрессию России.
Подчеркиваем нашу непоколебимую преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине, способной защитить себя и сдерживать будущую агрессию, и подтверждаем суверенное право Украины выбирать собственные меры безопасности, а также политические, социальные, экономические и культурные системы,
– говорится в тексте договоренности.
Какие обязанности возложены на подписантов
- поддерживать непосредственные потребности Украины в обороне и безопасности, в частности путем постоянного оказания помощи в сфере безопасности и обучения, современного военного оборудования, оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки;
- ускорить усилия по развитию будущих украинских сил, которые сохраняют надежную обороноспособность и способность сдерживания. В том числе путем созыва в течение 6 месяцев встречи на уровне министров обороны для пересмотра и утверждения дорожных карт, подготовленных лидерами коалиций возможностей;
- в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих военных действий, быстро и коллективно собраться на высшем уровне, чтобы определить соответствующие следующие шаги по поддержке Украины, когда она осуществляет свое право на самооборону.
Какие страны заключили договоренностьЛидеры США, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании, а также лидеры ЕС и президент Украины.
Количество подписантов, вероятнее всего, увеличится. Это будут страны, которые в ближайшем будущем заключат соответствующие соглашения и договоренности по безопасности с Украиной.