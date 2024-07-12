Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що на саміті заявили, що наша держава неодмінно має вступити до НАТО. Він зауважив, що такі слова не мають підґрунтя, адже шлях до членства України в Альянсі може тривати надто довго або й не настати взагалі, через небажання Росії.

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Результати саміту НАТО

Борис Тизенгаузен зазначив що під час зустрічі країн НАТО було оголошено про необхідну військову допомогу Україні. На його думку, це було присвячено ювілейному саміту.

Політтехнолог підкреслив, що українське керівництво під час цієї події було дуже стримане та виважене. Наша держава завжди дуже вдячна за будь-яку підтримку України.

Однак на саміті НАТО прозвучала заява, що начебто удар по дитячій лікарні "Охматдит" не є достатньою умовою для скасування нових заборон на удари у глиб Росії. Тому у мене двояке враження від цього з'їзду,

– наголосив Тизенгаузен.