Він привітав рішення учасників саміту щодо підтримки нашої держави та надання військової допомоги. Водночас міністр наголосив, що вступ України до НАТО має відбутися якнайшвидше.

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Вступ в НАТО – гарантія безпеки

Кулеба вважає, що вступ України в НАТО уже незворотний, і про це йдеться у комюніке вашингтонського саміту.

Ми будемо повністю раді, коли Україна стане членом НАТО. І обіцянка цього буде втілена. Ми побачили дуже обнадійливі сигнали на всіх рівнях протягом останніх двох днів про те, що шлях до членства незворотний, що Україна буде в НАТО,

– сказав він.

Водночас міністр додав, що "ми не можемо чекати ще 75 років", щоб це сталося. "Це має статись раніше, а не пізніше. Бо це єдиний шлях, аби гарантувати стратегічну безпеку та стабільність у Євроатлантичному регіоні", – додав він.