На фоне турбулентных событий в США в течение последних двух недель несколько незамеченным прошел мирный план по Украине от бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который он якобы подготовил для Дональда Трампа.

24 Канал рассказывает, что это за план, а также объясняет, имеет ли он хоть какой-то смысл для Украины в современных условиях и обстоятельствах.

К теме Есть ключевой фактор: реалистичен ли "мирный план" Бориса Джонсона

Откуда взялся "план Джонсона" и говорил ли он с Трампом

План Бориса сформулирован в статье от 19 июля 2024 года в британском консервативном таблоиде Daily Mail.

Статья Джонсона под названием "Почему я как никогда убежден, что Трамп имеет силу и храбрость спасти Украину и положить конец этой ужасной войне" защищена пейволлом и находится под замком, чтобы разблокировать пейволл – нужны 99 пенсов. 24 Канал сэкономил для вас эти деньги и подает "мирный план" тезисно.

Сам Джонсон признает, что статья написана по итогам его встречи с Дональдом Трамом. Экс-премьер Британии прибыл в Милуоки на Конвент республиканцев через несколько дней после покушения на Трампа в Пенсильвании и имел с ним длительную встречу.



Дональд Трамп и Борис Джонсон / Фото The Telegraph

Что конкретно обсуждалось на той встрече неизвестно, но можно предположить, что Борис Джонсон пытался узнать, в чем же заключается уже легендарный "мирный план под ключ за 24 часа", а когда ожидаемо не услышал никакой конкретики (потому что ее на самом деле не существует), то решил опубликовать свои мысли, которые представил как дружеские советы американскому собрату.

Об этом мы подробно объясняли здесь Спектакль для Трампа: почему Орбан поехал к Си и Путину и какой "мир" они готовят для Украины

Что предусматривает план Джонсона?

Если отбросить патетику об уникальной роли Трампа в построении новой архитектуры дипломатических отношений и установления длительного мира на планете, то основной смысл "плана" таков:

Необходимо укрепить поддержку Украины и забыть о полушагах, то есть предоставить Украине все необходимое оружие и снять табу на его применение.

Благодаря усилению ВСУ и победам на поле боя в Украине возникнет сильная переговорная позиция, с которой уже можно начать договариваться о мире с Россией.

Переговоры, по мнению Джонсона, заключаются в восстановлении статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года. То есть Россия сохранит оккупированные Крым и фейковые "днр/лнр". За это Путин не будет блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО, которые состоятся в "турборежиме".

Украинское войско после завершения войны не будет расформировано, а его часть в составе 70 тысяч штыков заменит воинов США в Европе.

России предлагается сохранить лицо, а также восстановить связи с ЕС и США, даже вернуться к временам, когда Москва была частью G8.

Также Украина должна пойти на компромисс относительно бытования русского языка, чтобы дать повод, что Путин выполнил цели "СВО" и провел сверхуспешную "денацификацию".

Есть ли здесь зрада?

Конечно, тот факт, что этот текст появился сначала в таблоиде, намекает на его характер, потому что это то же, что публиковать серьезные материалы в, например, "Бульваре Гордона". Потому что даже у самого Гордона для более серьезных вещей есть другие каналы коммуникации.

Впрочем, стоит посмотреть на статью господина Бориса под несколько иным углом – как приглашение к дискуссии. К счастью, именно так его и рассматривает украинская дипломатия.

К теме Существует ли в природе мирный план Трампа

В частности, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина поблагодарила Джонсона за его частную инициативу и встречу с кандидатом в президенты США, на которой тот обсуждал вопрос Украины.

На самом деле это очень важно. Вероятность того, что Трамп станет следующим президентом, довольно высока, и Украине очень важно иметь надежные каналы коммуникации с ним, ведь агенты влияния России будут делать то же самое. Более того, уже сейчас это делают. Имеется в виду недавний визит в США Орбана, а также другие опасные для Украины сигналы.

Мы должны ценить его смелость, потому что он по собственной инициативе провел встречу с Трампом. Он пытался объяснить ситуацию в Украине. Такой голос очень ценен, потому что он имеет авторитет, признание и коммуникацию с коллегами из Республиканской партии... Он действует в лучших интересах Украины и может себе такое позволить, потому что знает позицию нашего президента и позицию украинцев,

– Ольга Стефанишина об инициативе Бориса Джонсона на брифинге для журналистов в Киеве 22 июля.

Учитывая это, и телефонный разговор президента Зеленского с Трампом, и встреча Джонсона с кандидатом от республиканцев – это части одного плана.

Таким образом, никакой "зрады" здесь нет и близко. Потому что самый первый тезис и основа "плана" – вооружение Украины и снятие "табу" на удары по территории России и вступление Украины в НАТО. Напомним, что сейчас его блокирует именно США, а точнее – администрация Байдена.

Неприятные парадоксы в "плане Джонсона"

Другое дело, что в предложенном тексте бывшего британского премьера также есть немало парадоксов. Тут и вопрос о формировании 70-тысячного контингента нового "реестрового казачества", и восстановление территориальной целостности, и "денацификация".

Фантазийность этих пассажей Бориса Джонсона объяснил в эфире 24 Канала председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

У американцев сотни военных, военно-воздушных, военно-морских баз в Европе. Не могут украинцы их заменить, потому что это не только о количестве, но и о подготовке. И армия США – это армия крупнейшей ядерной страны. Именно это и пугает Россию. Непонятно, почему Джонсон этого не учел,

– растолковывает эксперт.

Смотрите видео объяснения эксперта Юрия Романюка:

Довольно сомнительным выглядит тезис о "нормализации Путина". Напомним, что сейчас выдан международный ордер на его арест, а Джонсон предлагает российского диктатора сразу вернуть чуть ли не в G8.

Так это не работает – последний раз так "нормализоваться" планировал Рудольф Гесс 10 мая 1941, но его самолет был сбит над Британией, а сам он вместо дворцов первых лиц оказался в тюрьме.

Джонсон фактически предлагает Трампу отбелить международного военного преступника и зачинщика геноцида.

Что означает, что Трамп может это сделать? Трамп может пригласить Путина в свою резиденцию или в Белый дом. Но как он может пригласить Россию в G8? Что вообще скажут лейбористы в Британии, что Джонсон за них так расписывается? Почему он вообще уверен, что сама Великобритания захочет вернуть Путина в G7? Или Италия, Франция, Германия, Канада. Он действительно думает, что это так просто?

– заметил Юрий Романюк.

В тексте Джонсона не прописана четко и судьба санкций в отношении России и почти не упомянуто о Китае, вместо этого сейчас все больше звучит голосов о необходимости совместить проблему агрессии России именно с ролью Китая как ее главного сообщника.

Собственно, об этом говорили и на Вашингтонском саммите НАТО. И, похоже, Трамп, разделяет такой тезис. Он и его окружение не могут не понимать опасность формирования и укрепления новой "оси зла", а потому тот факт, что Россия получила в Украине болезненный удар, нельзя игнорировать.

Наоборот, Россию нужно "дожимать" и выводить из игры, как фашистскую Италию в 1943-м. Вот только, у нынешнего Муссолини, к сожалению, есть "красная кнопка". И над этой проблемой команде будущего президента США придется хорошенько поразмыслить.

Россию не спросили, а у Трампа должен появиться план

Наконец очень сомнительно, что такой план понравится России. Напомним, что план россиян до сих пор заключается в откате НАТО на границы 90-х годов прошлого века, захвате трети Украины и превращении остальных в свою марионетку без боеспособного войска и любых прав.

Россия диктует такие дикие условия, потому что до сих пор остается грозной силой, хоть и потеряла в Украине всю свою кадровую армию, которую готовила десятилетиями. Несмотря на то, что сейчас полмиллиона российских оккупантов в Украине воюют как "вагнеровцы", это войско до сих пор является довольно грозной силой и не потеряло желание воевать, пусть в реальности это означает верную смерть.

Не потеряло политическую волю и жажду агрессии и руководство России. Это государство до сих пор сохраняет свой ядерный статус, а потому может и дальше выкручивать руки на переговорах и рассказывать на Генассамблее ООН о преступлениях "киевского режима", устраивая банкеты, посвященные ракетным обстрелам "Охматдета" и подавать на них котлеты по-киевски.

Конечно, ситуация "на земле" может значительно измениться, когда в Белый дом заедет гарантированно новый хозяин. И не в лучшую для России сторону – утилизация людей и техники оккупантов может осуществляться в промышленных объемах. Сейчас это трудно предсказать, но игнорировать такой вариант точно не стоит.

Также у Трампа (конечно, в случае победы) рано или поздно должен появиться конкретный план действий. С Трампом нужно работать и делать это необходимо уже сейчас.

Напомним, что он уже имел план встречи с Путиным для мирных переговоров по Украине во время своего президентства. Напомним также, чем она завершилась: в 2017 году Россия впервые получила от США болезненные санкции за агрессию против Украины и оккупацию Крыма, тогда же Украина впервые получила летальное оружие.

Так, "джавелины" Украине предоставил не лауреат Нобелевской премии мира демократ Обама, а непредсказуемый Трамп. Учитывая это, инициатива Джонсона – это замечательный пробный камень. Но пока не более того.