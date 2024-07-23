Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что любой план не может существовать без участия Украины. Только ситуация на поле боя сможет решить вопрос возможности Украины выдвигать свои требования России.

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Реалистичен ли "мирный план" Бориса Джонсона

По словам Селезнева, визия Джонсона имеет право на существование. Есть много планов по завершению войны России против Украины, но основа каждого из них есть ресурсы. Однако есть определенные сомнения относительно таких возможностей Джонсона для реализации его "мирного плана".

Планы, которые пытаются продвигать в повестку дня мирового сообщества, например Китай, являются более реалистичными. Пекин имеет соответствующие ресурсы и рычаги влияния на политику Путина и других участников нынешних процессов,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что любые планы мировых лидеров не могут обсуждаться без Украины. Позиция высших украинских военно должностных и политических лиц достаточно консолидирована, ведь они выступают против возможности территориальных компромиссов с Россией. Однако именно переговорный трек и позиция нашей страны в нем будет зависеть сугубо от ситуации на поле боя.

Здесь выходит ключевой фактор – ресурсы. Если, условно, наших пушкарей не будет хватать артиллерийских боеприпасов и соответствующих систем, то переговорные позиции путинской армии будут постепенно ослабевать, а мы сможем выдвигать безальтернативные требования,

– пояснил Селезнев.

Если же Украина будет наблюдать стагнацию в темпах и объемах поставок оружия и военной техники для нужд украинских военных, то нашей стране не избежать болезненных компромиссов.