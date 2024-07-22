Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что Украине важно иметь людей, которые будут помогать вести коммуникацию с Трампом. Он отметил, что это должны быть те, у кого с ним хорошие отношения и кому доверяет наша страна.

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Посредники между Украиной и Трампом

Иван Ус отметил, что строить диалог с Трампом Украине может помочь Борис Джонсон, Курт Волкер и президент Аргентины Хавьер Милей.

Такие политики есть. Также не стоит забывать и о дочери Трампа – Иванке Трамп. С начала полномасштабного вторжения России она в своих соцсетях поддерживала наше государство. Также на границе Польши и Украины встречалась с украинскими беженцами. Ее фонд раздавал помощь в Киеве и Чернигове,

– сказал главный консультант института.

Он подчеркнул, если есть посредники, которым доверяют обе стороны и которые осведомлены в том, что происходит в Украине, то диалог при таких условиях строить легче. По его мнению, такая модель может принести успех нашей стране.

Важно, чтобы соглашение по безопасности Украины с США работало, чтобы Трамп, если станет президентом, поставил ответственными за работу на украинском векторе людей, которые осведомлены в этом вопросе. Чем больше будет роль Бориса Джонсона и Курта Волкера, тем будет лучше для Украины в отношении отношений с Трампом,

– высказался Иван Ус.