Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що Україні важливо мати людей, які допомагатимуть вести комунікацію із Трампом. Він наголосив, що це мають бути ті, у кого з ним хороші відносини та кому довіряє наша країна.

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Посередники між Україною та Трампом

Іван Ус зазначив, що будувати діалог із Трампом Україні може допомогти Борис Джонсон, Курт Волкер та президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Такі політики є. Також не варто забувати та про доньку Трампа – Іванку Трамп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вона у своїх соцмережах підтримувала нашу державу. Також на кордоні Польщі та України зустрічалась з українськими біженцями. Її фонд роздавав допомогу у Києві та Чернігові,

– сказав головний консультант інституту.

Він підкреслив, якщо є посередники, яким довіряють обидві сторони і які обізнані у тому, що відбувається в Україні, то діалог за таких умов будувати легше. На його думку, така модель може принести успіх нашій країні.

Важливо, щоб безпекова угода України із США працювала, щоб Трамп, якщо стане президентом, поставив відповідальними за роботу на українському векторі людей, які обізнані в цьому питанні. Чим більша буде роль Бориса Джонсона та Курта Волкера, тим буде краще для України стосовно відносин із Трампом,

– висловився Іван Ус.