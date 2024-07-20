Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову із Трампом у ніч проти 20 липня, близько 1:20. Український лідер привітав американця з висуненням у президенти від Республіканської партії, а також засудив замах на політика у Пенсільванії.

"Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому", – написав президент України. "Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим", – пояснив Зеленський. Трамп, до речі, оцінив цю розмову як "дуже хорошу".