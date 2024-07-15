Про це під час пресконференції сьогодні, 15 липня, заявив президент України Володимир Зеленський, пише 24 Канал. Однак наразі ситуація загострюється через передвиборчу кампанію у Сполучених Штатах.

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Вплив виборів у США на війну в Україні

Турбулентність виборчого процесу має великий вплив. Починаючи з пакета, який так довго затягнутий був і так довго його не голосували. Я вважаю, що послабило це рішення. Довге затягування цього рішення послабило наші позиції на полі бою,

– пояснив український лідер.

За його словами, через це Україна віддала ініціативу ворогу на фронті, не бажаючи подібного. Президент наголосив, що перемогу можна мати лише за наявності зброї, необхідної техніки та достатньої кількості фінансування. Тоді відіграє й моральний чинник.

"Коли військовий в окопі сидить і знає, що там не підтримують, а хто підтримує? Ну зараз там вони вирішують. Місяць, два, три, чотири. Не треба бути якимось там політиком, щоб зрозуміти, якщо головний партнер затягує з рішенням щодо підтримки зброєю, ну військові в позитиві точно не будуть", – каже Зеленський.

Тож тепер Україна повинна перехопити ініціативу. Глава держави визнає, що це буде, м'яко кажучи, не просто, проте наразі є рішення.

Якщо казати про вибори, вони мають вплив на нас, при всій повазі до Сполучених Штатів, на нас ніякого позитивного впливу не було. Зараз ми відроджуємо цю впевненість, зараз пакет проголосований, але треба ще час, щоб ця зброя прийшла,

– наголосив він.

Ба більше, наша держава потребує багато часу, аби українські захисники тренувалися на цій зброї. А відповідні навчання здійснюють не на території України, а закордоном.