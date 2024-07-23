На тлі турбулентних подій у США протягом останніх двох тижнів дещо непоміченим пройшов мирний план щодо України від колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона, який він нібито підготував для Дональда Трампа.

24 Канал розповідає, що це за план, а також пояснює, чи має він хоч якийсь сенс для України в сучасних умовах та обставинах.

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Звідки взявся "план Джонсона" і чи говорив він із Трампом

План Бориса сформульований у статті від 19 липня 2024 року в британському консервативному таблоїді Daily Mail.

Стаття Джонсона під назвою "Чому я як ніколи переконаний, що Трамп має силу і хоробрість врятувати Україну і покласти край цій жахливій війні" захищена пейволом і є під замком, щоб розблокувати пейвол – потрібні 99 пенсів. 24 Канал зекономив для вас ці гроші та подає "мирний план" тезово.

Сам Джонсон визнає, що стаття написана за підсумками його зустрічі з Дональдом Трамом. Експрем'єр Британії прибув до Мілвокі на Конвент республіканців через кілька днів після замаху на Трампа у Пенсільванії та мав з ним тривалу зустріч.



Дональд Трамп і Борис Джонсон / Фото The Telegraph

Що конкретно обговорювалося на тій зустрічі невідомо, але можна припустити, що Борис Джонсон намагався дізнатися, в чому ж полягає вже легендарний "мирний план під ключ за 24 години", а коли очікувано не почув жодної конкретики (бо її насправді не існує), то вирішив опублікувати свої думки, які представив як дружні поради американському побратиму.

Про це ми детально пояснювали тут Вистава для Трампа: чому Орбан поїхав до Сі та Путіна і який "мир" вони готують для України

Що передбачає план Джонсона?

Якщо відкинути патетику про унікальну роль Трампа в побудові нової архітектури дипломатичних відносин та встановлення тривалого миру на планеті, то основний сенс "плану" такий:

Необхідно зміцнити підтримку України та забути про напівкроки, тобто надати Україні усю потрібну зброю та зняти табу на її застосування.

Завдяки посиленню ЗСУ та перемогам на полі бою в України виникне сильна переговорна позиція, з якою вже можна почати домовлятися про мир з Росією.

Переговори, на думку Джонсона, полягають у відновленні статус-кво станом на 23 лютого 2022 року. Тобто Росія збереже окуповані Крим та фейкові "днр/лнр". За це Путін не блокуватиме вступ України до ЄС і НАТО, які відбудуться в "турборежимі".

Українське військо після завершення війни не буде розформовано, а його частина у складі 70 тисяч багнетів замінить вояків США в Європі.

Росії пропонується зберегти обличчя, а також відновити зв’язки з ЄС та США, навіть повернутися до часів, коли Москва була частиною G8.

Також Україна мала б піти на компроміс щодо побутування російської мови, щоб дати привід, що Путін виконав цілі "СВО" та провів надуспішну "денацифікацію".

Чи є тут зрада?

Звісно, той факт, що цей текст з'явився спершу в таблоїді, натякає на його характер, бо це те саме, що публікувати серйозні матеріали в, наприклад, "Бульварі Гордона". Бо навіть у самого Гордона для більш серйозних речей є інші канали комунікації.

Утім, варто подивитись на статтю пана Бориса під дещо іншим кутом – як запрошення до дискусії. На щастя, саме так його й розглядає українська дипломатія.

До теми Чи існує в природі мирний план Трампа

Зокрема, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подякувала Джонсону за його приватну ініціативу та зустріч з кандидатом в президенти США, на якій той обговорював питання України.

Насправді це дуже важливо. Ймовірність того, що Трамп стане наступним президентом, доволі висока, й Україні дуже важливо мати надійні канали комунікації з ним, адже агенти впливу Росії будуть робити те ж саме. Ба більше, вже зараз це роблять. Мається на увазі нещодавній візит до США Орбана, а також інші небезпечні для України сигнали.

Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він з власної ініціативи провів зустріч із Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з Республіканської партії… Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців,

– Ольга Стефанішина про ініціативу Бориса Джонсона на брифінгу для журналістів у Києві 22 липня.

З огляду на це, і телефонна розмова президента Зеленського з Трампом, і зустріч Джонсона з кандидатом від республіканців – це частини одного плану.

Отже, жодної "зради" тут нема й близько. Бо найперша теза та основа "плану" – озброєння України та зняття "табу" на удари по території Росії та вступ України до НАТО. Нагадаємо, що нині його блокує саме США, а точніше – адміністрація Байдена.

Неприємні парадокси в "плані Джонсона"

Інша справа, що в запропонованому тексті колишнього британського прем'єра також є чимало парадоксів. Тут і питання про формування 70-тисячного контингенту нового "реєстрового козацтва", і відновлення територіальної цілісності, і "денацифікація".

Фантазійність цих пасажів Бориса Джонсона пояснив в етері 24 Каналу голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

В американців сотні військових, військово-повітряних, військово-морських баз в Європі. Не можуть українці їх замінити, бо це не лише про кількість, а й про підготовку. Та й армія США – це армія найбільшої ядерної країни. Саме це й лякає Росію. Незрозуміло, чому Джонсон цього не врахував,

– розтлумачує експерт.

Дивіться відео пояснення експерта Юрія Романюка:

Доволі сумнівною виглядає теза про "нормалізацію Путіна". Нагадаємо, що нині виданий міжнародний ордер на його арешт, а Джонсон пропонує російського диктатора відразу повернути ледь не до G8.

Так це не працює – востаннє так "нормалізуватися" планував Рудольф Гесса 10 травня 1941 року, але його літак був збитий над Британією, а сам він замість палаців перших осіб опинився у в'язниці.

Джонсон фактично пропонує Трампу відбілити міжнародного воєнного злочинця та призвідника геноциду.

Що означає, що Трамп може це зробити? Трамп може запросити Путіна у свою резиденцію чи у Білий дім. Але як він може запросити Росію в G8? Що взагалі скажуть лейбористи в Британії, що Джонсон за них так розписується? Чому він взагалі впевнений, що сама Велика Британія захоче повернути Путіна в G7? Чи Італія, Франція, Німеччина, Канада. Він справді думає, що це так просто?

– зауважив Юрій Романюк.

У тексті Джонсона не прописана чітко й доля санкцій щодо Росії та майже не згадано про Китай, натомість нині все більше лунає голосів про необхідність поєднати проблему агресії Росії саме з роллю Китаю як її головного спільника.

Власне, про це говорили й на Вашингтонському саміті НАТО. І, схоже, Трамп, поділяє таку тезу. Він та його оточення не можуть не розуміти небезпеку формування та зміцнення нової "осі зла", а тому той факт, що Росія отримала в Україні болючий удар, не можна ігнорувати.

Навпаки, Росію потрібно "дотискати" й виводити з гри, як фашистську Італію в 1943-му. От тільки, в нинішнього Муссоліні, на жаль, є "червона кнопка". Й над цією проблемою команді майбутнього президента США доведеться добряче помізкувати.

Росію не спитали, а в Трампа має з'явитися план

Нарешті дуже сумнівно, що такий план сподобається Росії. Нагадаємо, що план росіян досі полягає у відкочуванні НАТО на кордони 90-их років минулого століття, загарбанні третини України та перетворення решти на свою маріонетку без боєздатного війська та будь-яких прав.

Росія диктує такі дикі умови, бо досі залишається грізною силою, хоч і втратила в Україні всю свою кадрову армію, яку готувала десятиріччями. Попри те, що нині пів мільйона російських окупантів в Україні воюють як "вагнерівці", це військо досі є доволі грізною силою й не втратило бажання воювати, нехай в реальності це означає вірну смерть.

Не втратило політичну волю та жагу агресії й керівництво Росії. Це держава досі зберігає свій ядерний статус, а тому може й далі викручувати руки на переговорах і розповідати на Генасамблеї ООН про злочини "київського режиму", влаштовуючи бенкети, присвячені ракетним обстрілам "Охматдиту" та подавати на них котлети по-київськи.

Звісно, ситуація "на землі" може значно змінитись, коли до Білого дому заїде гарантовано новий господар. І не в кращий для Росії бік – утилізація людей та техніки окупантів може здійснюватися в промислових обсягах. Наразі це важко передбачити, але ігнорувати такий варіант точно не варто.

Також у Трампа (звісно, в разі перемоги) рано чи пізно має з'явитися конкретний план дій. З Трампом потрібно працювати й робити це необхідно вже зараз.

Нагадаємо, що він вже мав план зустрічі з Путіним для мирних переговорів щодо України під час свого президентства. Нагадаємо також, чим вона завершилась: у 2017 році Росія вперше отримала від США болючі санкції за агресію проти України та окупацію Криму, тоді ж Україна вперше отримала летальну зброю.

Так, "джавеліни" Україні надав не лауреат Нобелівської премії миру демократ Обама, а непередбачуваний Трамп. З огляду на це, ініціатива Джонсона – це чудовий пробний камінь. Але наразі не більше.