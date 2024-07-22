Низка пропозицій колишнього очільника Великої Британії видаються доволі суперечливими. Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в етері 24 Каналу пояснив, що не так з планом, який пропонує Джонсон.

Дивіться також Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити підтримку України у війні

План Джонсона щодо "завершення війни"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорював з Дональдом Трампом можливий сценарій виходу з війни Росії проти України. Джонсон зауважив, що говорити треба лише з позиції сили і Трампу відповідно потрібно застосувати силу у розмові з Путіним.

Крім того, експрем'єр Британії зазначив, що Україні зараз необхідно надати максимальну кількість далекобійної зброї та дозволити вражати військовій цілі вглиб Росії.

Те, що Джонсон це довів до Трампа і Трамп, нібито, зможе це зробити, якщо стане президентом – для України дуже важливо. Але далі цей сценарій Джонсона-Трампа не витримує жодної критики,

– наголосив Юрій Романюк.

Зокрема, Джонсон заявив, що після завершення війни 70 тисяч добре підготовлених українських військових буцімто зможуть замінити американських у Європі. Однак на таке, ймовірно, не погодилися б і у США. Хоч і Трамп нібито хоче повернути своїх військових назад до Америки, аби підсилити обороноздатність країни.

"В американців сотні військових, військово-повітряних, військово-морських баз в Європі. Не можуть українці їх замінити, бо це не лише про кількість, а й підготовку. Та й армія США – це армія найбільшої ядерної країни. Саме це лякає Росію. Незрозуміло, чому Джонсон цього не врахував", – зауважив Романюк.

Дивіться також Плани Трампа щодо Путіна та України приречені на фіаско

Вигода Джонсона очевидна

Доволі обурливою є заява Джонсона, що Трамп у Білому домі посприяє глобальному зближенню з Росією. Ба більше, нібито можна повернутися до тих часів, коли Росія була частиною G8.

Що означає, що Трамп може це зробити? Трамп може запросити Путіна у свою резиденцію чи у Білий дім. Але як він може запросити Росію в G8? Що взагалі скажуть лейбористи у Британії, що Джонсон за них так розписується? Чому він взагалі впевнений, що сама Британія захоче повернути Путіна в G7? Чи Італія, Франція, Німеччина, Канада. Він справді думає, що це так просто?,

– наголосив Романюк.

Голова ГО "Україна в НАТО" переконаний, що така активність Джонсона пов'язана не так з його щирим бажанням завершити війну в Україні, як з його прагненням стати лідером консерваторів, аби повернутися у крісло прем'єра Британії.

"Концепція Джонсона про відновлення партнерства з Росією означає, що Гааги (для Путіна – 24 Канал) не буде, що проти Росії скасують санкції", – пояснив Романюк.

Це знову дозволить світу вільно ділитись з Росією військовими технологіями, відновити торгівлю та дати можливість Москві укріпитися, збільшити свій військовий потенціал.

"Це просто ахінея. Джонсон пропонує світові знову повернути "свиню за стіл" і паралельно українським військам захищати Європу. Це нонсенс", – резюмував Романюк.