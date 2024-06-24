Так експрем'єр Британії відреагував на заяву лідера євроскептичної партії Найджела Фараджа.
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Борис Джонсон відкинув заяви
Раніше Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну, розширивши військовий альянс Європейського Союзу і НАТО на схід.
Ніхто не провокував Путіна,
– написав Борис Джонсон у відповідь.
Експрем'єр Британії переконаний, що ніхто не "тикав ведмедя палицею", а народ України в 1991 році переважною більшістю проголосував за те, щоб бути суверенною і незалежною країною.
Є лише одна людина, відповідальна за російську агресію проти України – як у 2014, так і в 2022 році – і це Путін. Намагатися перекласти провину на когось іншого – це морально огидно і є повторенням путінської брехні,
– підсумував політик.
Цікаво, що раніше Дональд Трамп також заявив, що "Росія не збирилася нападати", а Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство в НАТО. Експрезидент також вже не вперше акцентував на тому, що війна не почалася б, якби він залишився при владі.