Так експрем'єр Британії відреагував на заяву лідера євроскептичної партії Найджела Фараджа.

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Борис Джонсон відкинув заяви

Раніше Фарадж заявив, що Захід "спровокував" вторгнення Росії в Україну, розширивши військовий альянс Європейського Союзу і НАТО на схід.

Ніхто не провокував Путіна,

– написав Борис Джонсон у відповідь.

Експрем'єр Британії переконаний, що ніхто не "тикав ведмедя палицею", а народ України в 1991 році переважною більшістю проголосував за те, щоб бути суверенною і незалежною країною.

Є лише одна людина, відповідальна за російську агресію проти України – як у 2014, так і в 2022 році – і це Путін. Намагатися перекласти провину на когось іншого – це морально огидно і є повторенням путінської брехні,

– підсумував політик.

Цікаво, що раніше Дональд Трамп також заявив, що "Росія не збирилася нападати", а Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство в НАТО. Експрезидент також вже не вперше акцентував на тому, що війна не почалася б, якби він залишився при владі.