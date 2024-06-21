Відповідну заяву експрезидент США зробив в ефірі подкасту.

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Дональд Трамп зробив нову заяву про війну

Політик переконаний, що вторгнення Росії спровокували саме наміри України приєднатись до НАТО.

Я вже 20 років чую, що якщо Україна піде до НАТО – це буде реальною проблемою для Росії. Я чув це довгий час. Я думаю, що саме тому ця війна розпочалася,

– сказав кандидат у президенти США.

Трамп також наголосив, що Байден нібито постійно говорив неправильні речі.

І одна з них: він (Байден, – 24 Канал) сказав, що Україна піде в НАТО... Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну,

– продовжив політик.

Дональд Трамп вже не вперше акцентував на тому, що війна не почалася б, якби він залишився при владі. За його словами, чотири роки ніхто нібито навіть не говорив, що Росія піде на Україну.

Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралася нападати на Україну. Щойно я пішов, вони почали шикуватися біля кордонів. І я подумав, що Путін робить це з метою переговорів. Тоді несподівано вони напали,

– підсумував одіозний політик.

Нещодавно також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде працювати з адміністрацією Трампа, якщо він переможе на виборах президента США. За його словами, Україна будує дипломатичні мости з усіма політичними силами.