Міністр закордонних справ України пояснив, що країна будує дипломатичні мости з усіма політичними силами.

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Україна готова працювати з Трампом

За словами Кулеби, ці мости будуються з одним застереженням – "що вони відкрито і безумовно не розмовляють згідно з путінськими наративами".

Ми будемо поважати вибір американського народу, ми будемо працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє,

– заявив очільник МЗС.

Кулеба також нагадав, що навесні Трамп спочатку виступав проти пакета додаткової допомоги Україні. Водночас згодом експрезидент США все ж не опонував цьому рішенню і Конгрес схвалив додаткові 60 мільярдів доларів допомоги.

За словами міністра, ще одним прикладом є Нідерланди, де на виборах перемогли партія, яка виступала проти військової допомоги Україні. Однак майбутня коаліція в цій країні вирішила і далі підтримувати Україну.

Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка Україні знову підтверджена в коаліційній угоді. Песимізм –це безвідповідальна річ для міністра, чия країна у війні,

– підсумував Кулеба.

Вибори в США пройдуть в листопаді 2024 року. Нещодавно також стало відомо, що Байден і Трамп домовилися про правила дебатів, які повинні відбутися 27 червня.