Аби зміцнити свої позиції, Байден вирішив викликати Трампа на дебати, хоч попередньо відмовився від них. Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін у розмові з 24 Каналом зауважив, що очікування від дебатів є заниженими.

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Дебати – головна тема

Політичні перегони у США тривають. Ситуація напружується, що ближчими стають важливі події перед президентськими виборами.

Складається враження, що зараз йде переварювання всіх новин, поки люди сидять на пляжах і насолоджуються літом. Зараз найбільше обговорюють дебати, які вже наближаються. Це було великою неочікуваністю, фактично ескалація з боку Байдена. Тому що і Трамп, і Байден наче говорили про те, що дебатів не буде, а виявилось, що буде навіть два тури,

– зазначив Юрій Рашкін.

Доволі неочікуваним стала й дата проведення перших дебатів – 27 червня. Зазвичай влітку дебати не проводилося, тим паче перед Днем незалежності США. 27 червня дебати відбуватимуться на каналі CNN, а 10 вересня – на NBC.

Днями кандидати також погодили правила проведення дебатів. Так, відомо, що під час виступу мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, який виступає у цей момент. Їм заборонено брати сцену реквізит чи попередньо написані нотатки – видадуть лише ручку, блокнот і пляшку води. До того ж у залі не буде глядачів. Тривалість дебатів – 90 хвилин з двома рекламними паузами.

Трамп ще вимагав, щоб Байден пройшов перевірку на наркотики після. Республіканці постійно вірять у свої ж байки, це просто вражає. Загалом очікування від дебатів занижені, поглянемо, як усе виглядатиме,

– зауважив політичний діяч зі США.

До цього часу, додав Рашкін, американці намагаються вжитися з думкою, що Дональд Трамп тепер злочинець,

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