Таку заяву Трамп зробив в інтерв'ю американському каналу. Нагадаємо, що колишнього президента США визнали винним за 34 пунктами звинувачення.

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Трамп заявив, що "не проти" ув'язнення

Трамп в інтерв'ю заявив, що "не проти" ув'язнення, а також готовий перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Експрезидент США наголосив, що готовий до в'язниці.

Я спокійно до цього ставлюся. Я бачив, як один із моїх адвокатів днями по телебаченню сказав: "О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом". Я відповів: "Не треба ні про що просити",

– заявив Трамп.

Водночас колишній президент США вважає, що його ув'язнення буде "важко витримати громадськості". Він переконаний, що це стане "переломним моментом", однак детальніше пояснювати свої слова не став.

Довідка. Дональд Трамп став першим експрезидентом США, якого офіційно засудили за felony crime – тяжкі кримінальні злочини. Суд оголосить вирок 11 липня 2024 року. Трампа можуть засудити до випробувального терміну або до 4 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення з максимальним строком до 20 років. Втім, навіть з в'язниці Трамп може вести взяти участь у виборах.

У чому звинувачують Трампа

Дональда Трампа визнали винним у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Зокрема, Деніел заявила, що мала сексуальний контакт з Трампом у 2006 році, коли він був одружений з Меланією. Водночас експрезидент США заперечує свої сексуальні зв'язки з порноакторкою.

У суді заявили, що під час виборів у 2016 році Трамп заплатив порнозірці за мовчання, й через це фальсифікував звітності, щоб приховати виплату грошей. Прокурори також заявляють, що Трамп заплатив порноактрисі Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за мовчання.