Таким чином Трамп став першим в історії президентом США, якого засудили за кримінальний злочин. Наразі ж ексочільника Сполучених Штатів обирають покарання.

До теми Суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки: присяжні почали обговорювати вирок

Трампа визнали винним за всіма обвинуваченнями

Журналісти Reuters розповіли, що після дводенних обговорень присяжні з 12 членів оголосили, що визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Для будь-якого вердикту була потрібна одностайність. 77-річний Трамп заперечував свою провину і, як очікується, подав апеляцію.

Йому загрожує максимальне покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, хоча інші, засуджені за цей злочин, часто отримують менші терміни, штрафи або умовний термін. Ув’язнення не завадило б йому вести передвиборчу кампанію чи обіймати посаду, якщо він переможе,

– зазначили у виданні.

До цього пізно ввечері суддя Хуан Мерчан, який розглядає справу, зібрав адвокатів обох сторін разом із Трампом, щоб повідомити їм, що він планує розпустити присяжних на день. Потім він покинув лавку.

Приблизно через 20 хвилин він повернувся до лави й повідомив сторонам, що присяжні надіслали записку за підписом голови суду, у якій вказувалося, що вони винесли вердикт. Він сказав, що присяжні вимагали ще 30 хвилин, щоб заповнити форму вердикту.

Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових документів після шеститижневого судового процесу, в якому порнозірка Стормі Деніелс дала явні свідчення про сексуальний контакт, який, за її словами, мала із Трампом у 2006 році, коли він був одружений зі своєю теперішньою дружиною Меланією. Трамп заперечує, що коли-небудь мав сексуальні стосунки з Деніелс.

Цікавим є те, що акції Trump Media & Technology, соціальної медіакомпанії, яка частково належить колишньому президенту Дональду Трампу, впали на 1,2% після того, як суд присяжних оголосив, що виніс вердикт у судовому процесі щодо нього.