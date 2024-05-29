Після останнього слова обвинувачення та захисту 12 присяжних пішли радитись для ухвалення рішення щодо того, чи можна оголосити Трампа винним. Зазначається, що суддя Хуан Мерчан доручив присяжним відкинути свої особисті думки щодо колишнього американського президента під час розгляду доказів у справі та уникати спекуляцій щодо можливого вироку.

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Обговорення може зайняти кілька днів

Припускають, що обговорення присяжних може тривати кілька днів через складність справи і кількість пунктів звинувачення. Вони повинні досягти одностайного рішення, інакше судовий процес оголосять таким, що не відбувся.

Якщо Трампа визнають винним, то суддя має визначити покарання для нього. Хоч кримінальний кодекс Нью-Йорку передбачає можливе ув'язнення за інкримінованими статтями, через відсутність судимостей колишній лідер Штатів може відбутись штрафом.

Після початку обговорення присяжних Трамп у коментарі журналістам укотре назвав звинувачення сфальсифікованими. За його словами, їх "не змогла б спростувати Мати Тереза".

Що відомо про справу: коротко