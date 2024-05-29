Після останнього слова обвинувачення та захисту 12 присяжних пішли радитись для ухвалення рішення щодо того, чи можна оголосити Трампа винним. Зазначається, що суддя Хуан Мерчан доручив присяжним відкинути свої особисті думки щодо колишнього американського президента під час розгляду доказів у справі та уникати спекуляцій щодо можливого вироку.
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Обговорення може зайняти кілька днів
Припускають, що обговорення присяжних може тривати кілька днів через складність справи і кількість пунктів звинувачення. Вони повинні досягти одностайного рішення, інакше судовий процес оголосять таким, що не відбувся.
Якщо Трампа визнають винним, то суддя має визначити покарання для нього. Хоч кримінальний кодекс Нью-Йорку передбачає можливе ув'язнення за інкримінованими статтями, через відсутність судимостей колишній лідер Штатів може відбутись штрафом.
Після початку обговорення присяжних Трамп у коментарі журналістам укотре назвав звинувачення сфальсифікованими. За його словами, їх "не змогла б спростувати Мати Тереза".
Що відомо про справу: коротко
- Мовиться про перший кримінальний процес над Трампом. 30 березня 2023 року велике журі присяжних Мангеттена висунуло Дональду Трампу кримінальні звинувачення. За даними ЗМІ, справа стосується виплат грошей порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.
- Відомо, що у 2006 році на благодійному гольф-турнірі порноакторка зустрілась з Дональдом Трампом. Екслідер США міг заплатити їй за секс в готелі біля курортного озера Тахо.
- Вже у 2016 році їй виплатили принаймні 130 тисяч доларів в рамках угоди про нерозголошення, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Такі дії є кримінальним злочином. Адже, за законами штату Нью-Йорк, за них загрожує до 4 років тюрми.
- Дональд Трамп у квітні 2023 року відреагував на звинувачення, які висунули йому в суді Нью-Йорка. Він заявив, що суд нібито витрачає 200 тисяч доларів на розгляд справи про виплату 130 тисяч з його боку. Не обійшлося без образ у бік Стормі Даніелс. Трамп назвав її обличчя "кінським". Справу він вважає необґрунтованою.