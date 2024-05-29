После последнего слова обвинения и защиты 12 присяжных пошли советоваться для принятия решения о том, можно ли объявить Трампа виновным. Отмечается, что судья Хуан Мерчан поручил присяжным отбросить свои личные мысли относительно бывшего американского президента при рассмотрении доказательств по делу и избегать спекуляций относительно возможного приговора.
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Обсуждение может занять несколько дней
Предполагают, что обсуждение присяжных может занять несколько дней из-за сложности дела и количества пунктов обвинения. Они должны достичь единогласного решения, иначе судебный процесс объявят несостоявшимся.
Если Трампа признают виновным, то судья должен определить наказание для него. Хотя уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает возможное заключение по инкриминируемым статьям, из-за отсутствия судимостей бывший лидер Штатов может отделаться штрафом.
После начала обсуждения присяжных Трамп в комментарии журналистам в очередной раз назвал обвинения сфальсифицированными. По его словам, их "не смогла бы опровергнуть Мать Тереза".
Что известно о деле: кратко
- Говорится о первом уголовном процессе над Трампом. 30 марта 2023 года большое жюри присяжных Манхэттена выдвинуло Дональду Трампу уголовные обвинения. По данным СМИ, дело касается выплат денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.
- Известно, что в 2006 году на благотворительном гольф-турнире порноактриса встретилась с Дональдом Трампом. Экс-лидер США мог заплатить ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.
- Уже в 2016 году ей выплатили по крайней мере 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые на самом деле были предназначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Такие действия являются уголовным преступлением. Ведь, по законам штата Нью-Йорк, за них грозит до 4 лет тюрьмы.
- Дональд Трамп в апреле 2023 года отреагировал на обвинения, которые выдвинули ему в суде Нью-Йорка. Он заявил, что суд якобы тратит 200 тысяч долларов на рассмотрение дела о выплате 130 тысяч с его стороны. Не обошлось без оскорблений в сторону Сторми Даниэлс. Трамп назвал ее лицо "лошадиным". Дело он считает необоснованным.