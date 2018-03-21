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Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексе с Трампом

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Порноактриса Стефани Клиффорд
Порноактриса Стефани Клиффорд / tpp-inform.ru

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), прошла проверку на полиграфе, который подтвердил правдивость ее заявлений об интимной связи с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает NBC News.

Уточняется, что проверка проводилась в 2011 году по заказу журнала Life & Style, и аппарат "с 99-процентной вероятностью" подтверждает слова актрисы. Полиграфолог Рон Слей, запрашивающий Клиффорд, заявил, что может и готов дать показания в суде, если таковой случится.

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17 марта адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису. В иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз.

Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение. В разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 1300 тысяч долларов за неразглашение информации об интимной связи. 7 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "связь Трампа с порнозвездой - неправда, и это доказано в суде".

Теги: Новости США Новости политики Скандал Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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