Сенатор жорстко розкритикував Трампа за привітання Путіна з "перемогою"

Сенатор від штату Аризона Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання президента РФ Володимира Путіна з переобранням.

Про це повідомляє прес-служба сенатора.

Читайте також: Путін порозмовляв із Трампом про Україну

"Американський президент не веде за собою Вільний Світ, вітаючи диктаторів з їх перемогами на фальшивих виборах. Вчинивши так відносно Володимира Путіна, президент Трамп образив кожного російського громадянина, позбавленого права голосувати в умовах вільних і справедливих виборів, щоб визначити майбутнє своєї країни", – йдеться в заяві.

Маккейн також додав, Трамп образив росіян, які ризикували життям і свободою, щоб "протистояти путінському режиму".