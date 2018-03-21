Сенатор жорстко розкритикував Трампа за привітання Путіна з "перемогою"
Сенатор від штату Аризона Джон Маккейн розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання президента РФ Володимира Путіна з переобранням.
Про це повідомляє прес-служба сенатора.
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"Американський президент не веде за собою Вільний Світ, вітаючи диктаторів з їх перемогами на фальшивих виборах. Вчинивши так відносно Володимира Путіна, президент Трамп образив кожного російського громадянина, позбавленого права голосувати в умовах вільних і справедливих виборів, щоб визначити майбутнє своєї країни", – йдеться в заяві.
Маккейн також додав, Трамп образив росіян, які ризикували життям і свободою, щоб "протистояти путінському режиму".
Джерело: 24 Канал
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