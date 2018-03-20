Путін порозмовляв із Трампом про Україну
У вівторок, 20 березня, президенти Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в якій вони обговорили Сирію та Україну.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
"Обговорювалися сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза. З обох сторін наголошено на необхідності досягнення якнайшвидших зрушень в їх врегулюванні", – мовиться в повідомленні.
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Також наголошується, що Путін із Трампом обмінялися думками щодо питань економічної співпраці.
"Проявлена зацікавленість в її активізації. Окремо порушувалася сфера енергетики", – додали у Кремлі.
Джерело: 24 Канал
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