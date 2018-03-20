Путин поговорил с Трампом об Украине
Во вторник, 20 марта, президенты России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в которой они обсудили Сирию и Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что Путин с Трампом обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества.
"Проявленная заинтересованность в ее активизации. Отдельно поднималась сфера энергетики", – добавили в Кремле.
Источник: 24 Канал
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