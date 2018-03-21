Сенатор жестко раскритиковал Трампа за поздравления Путина с "победой"

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

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"Американский президент не влечет за собой Свободный Мир, приветствуя диктаторов с их победами на фальшивых выборах. Совершив так в отношении Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, лишенного права голосовать в условиях свободных и справедливых выборов, чтобы определить будущее своей страны", - говорится в заявлении.

Маккейн также добавил, Трамп оскорбил россиян, которые рисковали жизнью и свободой, чтобы "противостоять путинскому режиму".