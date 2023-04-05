Дональд Трамп, коментуючи звинувачення, які він, звісно, відкидає, анонсував виступ у Флориді у своєму маєтку Мар-а-Лаго близько 3:15 за Києвом. Колишній президент США уже прибув туди.

Зверніть увагу Гроші порноакторці, фальсифікація документів: які кримінальні звинувачення висунули Трампу

Реакція Трампа

Дональд Трамп уперше у своїй соцмережі відреагував на звинувачення, які висунули йому в суді Нью-Йорка. Він заявив, що суд нібито витрачає 200 тисяч доларів на розгляд справи про виплату 130 тисяч з його боку. Не обійшлося без образ у бік Стормі Даніелс. Трамп назвав її обличчя "кінським". Справу ж він вважає необґрунтованою.

Багатьох це слухання шокувало тим, що в них не було "сюрпризів", а отже, і справи. Практично кожен юрисконсульт сказав, що тут немає справи. Нічого протизаконного не було,

– написав Трамп.

Дорогою до свого маєтку Трамп уже встиг поспілкуватися зі своїми прихильниками та назвав звинувачення фальшивими й висловив упевненість, що йому вдасться перемогти у цій справі.

Що відбувалося в залі суду, коли Трампу виголошували обвинувачення

У залі суду Дональд Трамп заявив судді, що знає свої права та не погоджується зі звинуваченнями у свій бік. Здебільшого колишній президент США мовчав та кивав у відповідь на слова судді й говорив пошепки зі своїм адвокатом.

Адвокати Трампа намагалися переконати суддю, щоб на наступні слухання експрезидент США міг не з'являтися, аргументуючи це тим, що приїзд політика до Нью-Йорка обходиться місту дорого. Однак суд поки не погодився на це і відкидає прохання адвокатів, аргументуючи це тим, що усі підозрювані будь-якого рангу повинні з'являтися до суду.

Прокурори заявили, що у Трампа також взяли відбитки пальців. Захист отримав копію листа з відбитками пальців Трампа під час процесу.

Із зали суду з'явилися не тільки фото, але й графічні зображення. Наприклад, скетч-художниця Джейн Розенберг зобразила на картині Трампа та його адвокатів.

Трамп та адвокати у суді / Ескіз Джейн Розенберг

Художник-етюдник Крістін Корнелл також проілюстрував засідання у Нью-Йорку.



Трамп у суді / Ескіз Крістіна Корнелла

Художниця-етюдниця Елізабет Вільямс задокументувала момент, коли секретар суду зачитує звинувачення.



Трамп під час зачитування обвинувачень / Ескіз Елізабет Вільямс

Нагадаємо, що Дональда Трампа звинувачують у тому, що перед виборами 2016 року він через адвоката виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше. Трамп та його адвокат оформили це як плату за юридичні послуги, а це у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.