Таким образом Трамп стал первым в истории президентом США, которого осудили за уголовное преступление. Сейчас же экс-главе Соединенных Штатов выбирают наказание.

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Трампа признали виновным по всем обвинениям

Журналисты Reuters рассказали, что после двухдневных обсуждений присяжные из 12 членов объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Для любого вердикта требовалось единогласие. 77-летний Трамп отрицал свою вину и, как ожидается, подал апелляцию.

Ему грозит максимальное наказание в виде четырех лет лишения свободы, хотя другие, осужденные за это преступление, часто получают меньшие сроки, штрафы или условный срок. Заключение не помешало бы ему вести предвыборную кампанию или занимать должность, если он победит,

– отметили в издании.

До этого поздно вечером судья Хуан Мерчан, который рассматривает дело, собрал адвокатов обеих сторон вместе с Трампом, чтобы сообщить им, что он планирует распустить присяжных на день. Затем он покинул скамейку.

Примерно через 20 минут он вернулся к скамье и сообщил сторонам, что присяжные прислали записку за подписью председателя суда, в которой указывалось, что они вынесли вердикт. Он сказал, что присяжные требовали еще 30 минут, чтобы заполнить форму вердикта.

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов после шестинедельного судебного процесса, в котором порнозвезда Сторми Дэниелс дала явные показания о сексуальном контакте, который, по ее словам, имела с Трампом в 2006 году, когда он был женат на своей нынешней женой Меланией. Трамп отрицает, что когда-либо имел сексуальные отношения с Дэниелс.