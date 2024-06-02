Такое заявление Трамп сделал в интервью американскому каналу. Напомним, что бывшего президента США признали виновным по 34 пунктам обвинения.

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Трамп заявил, что "не против" заключения в тюрьму

Трамп в интервью заявил, что "не против" заключения, а также готов находиться под домашним арестом по обвинениям в фальсификации деловой документации. Экс-президент США отметил, что готов к тюрьме.

Я спокойно к этому отношусь. Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал: "О нет, вы же не хотите так поступить с президентом". Я ответил: "Не надо ни о чем просить",

– заявил Трамп.

В то же время бывший президент США считает, что его заключение будет "трудно выдержать общественности". Он убежден, что это станет "переломным моментом", однако подробнее объяснять свои слова не стал.

Справка. Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которого официально осудили за felony crime – тяжкие уголовные преступления. Суд объявит приговор 11 июля 2024 года. Трампа могут приговорить к испытательному сроку или до 4 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения с максимальным сроком до 20 лет. Впрочем, даже из тюрьмы Трамп может вести принять участие в выборах.

В чем обвиняют Трампа

Дональда Трампа признали виновным по делу о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. В частности, Дэниел заявила, что имела сексуальный контакт с Трампом в 2006 году, когда он был женат на Мелании. В то же время экс-президент США отрицает свои сексуальные связи с порноактрисой.

В суде заявили, что во время выборов в 2016 году Трамп заплатил порнозвезде за молчание, и поэтому фальсифицировал отчетности, чтобы скрыть выплату денег. Прокуроры также заявляют, что Трамп заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание.