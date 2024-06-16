Нагадаємо, що в листопаді 2024 року у США пройдуть вибори, на яких оберуть нового президента країни. Підкреслимо, що це будуть 60 вибори глави Сполучених Штатів.

Дивіться також Максимальна підтримка чи невизначеність: як Трамп може змінити погляд США на війну в Україні

Правила дебатів Байдена і Трампа

Дебати, які проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті 27 червня, стануть першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена та його попередника, Дональда Трампа.

Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу та погодилися з правилами та форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом.

У CNN зазначають, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Відомо, що обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Також повідомляється, що мікрофони під час ефіру будуть вимкнені. Вони будуть по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

Крім цього, у повідомленні зазначається, що в опонентів не буде можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

В CNN додали, що під час дебатів аудиторія буде відсутня, а представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

За даними американського телеканалу, модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу та цивілізованої дискусії".

Дивіться також Нічого доброго очікувати не варто: у чому полягає загроза Трампа для України

Деталі про дебати між Байденом і Трампом: коротко