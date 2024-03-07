Нагадаємо те, що політикиня та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що залишає перегони на пост президента США. Вона була єдиною суперницею Дональда Трампа у передвиборчій президентській кампанії Республіканської партії.

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Трамп викликав Байдена на дебати

Колишній президент Сполучених Штатів викликав на дебати Джо Байдена, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян. Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як,

– заявив Трамп.

Втім, Байден сказав журналістам, що пану Трампу "більше нема чим зайнятися".

Ну, на його місці я б теж хотів посперечатися із собою,

– додав чинний президент США.

Зауважимо, що за під час виборчої кампанії він раніше ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами.

Трамп не брав участь у схожих заходах, що спричинило критику з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа "куркою та невдахою".

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