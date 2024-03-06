Раніше WSJ повідомляло, що Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію. Вона була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від Республіканської партії.

Дивіться також Головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі може оголосити про вихід з президентської гонки, – WSJ

Кандидатка оголосила про вихід із президентських перегонів

"Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб їхні голоси були почуті. Я це зробила. Я ні про що не шкодую", — сказала вона в середу в Південній Кароліні.

"Хоч я більше не буду кандидатом, я не перестану використовувати свій голос для речей, у які вірю".