Таким чином рішення Верховного суду Колорадо про заборону Трампу брати участь у передвиборчій гонці у штаті було скасовано. Експрезидент США зможе брати участь у виборах.

Дивіться також Перспектива другого президентства Трампа непокоїть розвідувальників США, – Politico

Рішення Верховного Суду

За день до так званого "супервівторка" Верховний Суд США постановив, що Дональд Трамп має право балотуватися на президентський пост. Рішення Верховного Суду Колорадо про недопуск Трампа з огляду на 14 поправку до Конституції визнали неправомірним.

Вже 5 березня Колорадо та 14 інших штатів і одна територія проведуть президентські праймеріз. Таким чином Трамп зможе брати участь у голосуванні – рішення Верховного Суду поклало кінець спробам штатів Колорадо, Мен та Іллінойс виключити Трампа з передвиборної гонки.

Зазначимо! У Колорадо стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. Суд посилався на пункт, за яким учасники заколоту не можуть працювати у держорганах. Вслід за Колорадо суди штатів Мен та Іллінойс ухвалили таке ж рішення.

Вибори у США