Два адвокати розповіли журналістам The Wall Street Journal зміст листа, якого спеціальний прокурор Джек Сміт надіслав Дональду Трампу.

Дивіться також Кандидат у президенти США назвав війну проти України "не другим і навіть не третім" пріоритетом

Трампа можуть обвинуватити по 3 пунктах

18 липня Трамп публічно повідомив, що отримав листа в неділю ввечері й що йому дали 4 дні на те, щоб вирішити, чи давати свідчення перед Великим журі, який розслідує справу.

Журналісти стверджують, що у цьому листі згадуються 3 різні федеральні закони:

зловживання службовим становищем,

змова з метою обману США,

залякування свідків.

Нові звинувачення можуть висунути Трампу найближчими днями. Якщо це станеться, справа, повʼязана зі штурмом Капітолія, стане третьою, порушеною проти колишнього президента США.

Зазначимо, що 4 квітня 2023 року Дональду Трампу вже висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року. А 9 червня 2023 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами Трампу.

Трамп не планує надавати свідчення

Кілька людей, знайомих із цим питанням, кажуть, що Трамп не планує цього тижня їхати до Вашингтона для надання свідчень спецпрокурору.