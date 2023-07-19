Два адвоката рассказали журналистам The Wall Street Journal содержание письма, которое специальный прокурор Джек Смит прислал Дональду Трампу.

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Трампа могут обвинить по 3 пунктам

18 июля Трамп публично сообщил, что получил письмо в воскресенье вечером и что ему дали 4 дня на то, чтобы решить, давать ли показания перед Великим жюри, расследующим дело.

Журналисты утверждают, что в этом письме упоминаются 3 разных федеральных закона:

злоупотребление служебным положением,

сговор с целью обмана США,

устрашение свидетелей.

Новые обвинения могут предъявить Трампу в ближайшие дни. Если это произойдет, дело, связанное со штурмом Капитолия, станет третьим, возбужденным против бывшего президента США.

Отметим, что 4 апреля 2023 года Дональду Трампу уже выдвинули обвинения в фальсификации документов, чтобы скрыть сексуальный скандал во время предвыборной кампании 2016 года. А 9 июня 2023 года специальный прокурор Джек Смит предъявил Трампу обвинения по 37 пунктам, утверждая, что Трамп неправильно обращался с секретными документами Трампа.

Трамп не планирует давать показания

Несколько людей, знакомых с этим вопросом, говорят, что Трамп не планирует на этой неделе ехать в Вашингтон для предоставления показаний спецпрокурору.