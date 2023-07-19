Об этом он рассказал во время эксклюзивного интервью Джейку Тепперу из CNN во вторник, 18 июля. Отметим, что некоторые республиканцы и раньше критиковали ДеСантиса за отрицание военной агрессии России против нашего государства.

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Готов помочь довести войну до конца

Как отметили в CNN, ужасную войну в Украине он называл "территориальным спором", не представляющим "жизненно важный" национальный интерес. От своей риторики губернатор не отступил и в интервью.

Так, войну в Украине Джейку Тепперу он назвал "вторичным или третичным интересом". Однако вместе с тем заявил, что "будет готов помочь довести ее до конца".

Целью должен быть устойчивый, крепкий мир в Европе, но не вознаграждающий агрессию,

– сказал Рон ДеСантис.

Что именно имел республиканец в виду, до конца не понятно, ведь он не ответил, не планирует ли прекратить вооружать и направлять финансовую поддержку Украине.

Вопрос Тайваня ДеСантису интереснее

Взамен он выступил за то, чтобы сосредоточить внимание американской армии не на Европе, а на Азии и Китае в частности. Так, ДеСантис назвал Джейку Тепперу будущее тихоокеанского острова "значительным интересом".

"Я не собираюсь уменьшать наши запасы и не отправлять их на Тайвань. Я не собираюсь делать нас менее способными реагировать на чрезвычайные ситуации", – сказал ДеСантис.