Видання пише про це, посилаючись на джерела у спецслужбах. Колишні високопосадовці адміністрації Дональда Трампа заявили, що він, ймовірно, використає другий термін, щоб переглянути роботу розвідувальних служб країни так, що це може призвести до безпрецедентного рівня політизації розвідки.

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Чому занепокоєні розвідувальники США

Опитані виданням люди переконані, що Дональд Трамп, якщо стане президентом знову, то відновить плани про оновлення спецслужб. Тобто він ще сильніше намагатиметься замінити людей, які вважаються ворожими до його політичного порядку денного, на недосвідчених лояльних прихильників, які працювали в його адміністрації.

Це може дати вищим підлеглим колишнього президента повноваження захистити його від інформації, яка не відповідає його політиці, і навіть змінити формулювання оцінок, з якими він не згоден,

– пишуть журналісти, посилаючись на слова багатьох.

Іноземне ЗМІ пояснює, що американські розвідувальні служби ніколи повністю не відриваються від політики.

"Та капітальний ремонт, який, як очікується, спробує здійснити Трамп, може підірвати довіру до американської розвідки в той час, коли США та союзники покладаються на неї для вирішення криз в Україні та на Близькому Сході. Це також може фактично позбавити розвідувальну спільноту можливості відмовити президента від рішень, які можуть поставити країну під загрозу", – пояснює видання.

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