Издание пишет об этом, ссылаясь на источники в спецслужбах. Бывшие высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа заявили, что он, вероятно, использует второй срок, чтобы пересмотреть работу разведывательных служб страны так, что это может привести к беспрецедентному уровню политизации разведки.

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Почему обеспокоены разведчики США

Опрошенные изданием люди убеждены, что Дональд Трамп, если станет президентом снова, то возобновит планы об обновлении спецслужб. То есть он еще сильнее будет пытаться заменить людей, которые считаются враждебными к его политической повестке дня, на неопытных лояльных сторонников, которые работали в его администрации.

Это может дать высшим подчиненным бывшего президента полномочия защитить его от информации, которая не соответствует его политике, и даже изменить формулировку оценок, с которыми он не согласен,

– пишут журналисты, ссылаясь на слова многих.

Иностранное СМИ объясняет, что американские разведывательные службы никогда полностью не отрываются от политики.

"И капитальный ремонт, который, как ожидается, попытается осуществить Трамп, может подорвать доверие к американской разведке в то время, когда США и союзники полагаются на нее для решения кризисов в Украине и на Ближнем Востоке. Это также может фактически лишить разведывательное сообщество возможности отговорить президента от решений, которые могут поставить страну под угрозу", – объясняет издание.

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