Чиновники опасаются, что второй срок скандального экс-президента может привести к отказу от помощи Украине. Особая тревога у них возникла после того, как Трамп заявил, что будет поощрять Россию "делать все, что им заблагорассудится" с членами НАТО, которые не тратят достаточно на оборону.
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Новый план от ЕС
Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США относительно Европы и Украины,
– отмечает один из европейских чиновников.
По словам собеседника журналистов, они должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Он добавил, что такой сценарий будет включать прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать регион.
Именно поэтому европейские чиновники лично работают над созданием общеконтинентального дополнения к НАТО. Оно должно работать согласованно с Альянсом, однако в случае отмены гарантий могло бы послужить альтернативой.
В то же время другие чиновники убеждены, что необходимо зафиксировать обязательства США перед выборами в ноябре. Высокопоставленные политики США говорят, что они в состоянии принять решение, что помогут сдержать будущую администрацию президента. Некоторые структуры говорят об обязательствах по долгосрочной военной помощи Украине. Например, они будут требовать отчетов – это может вызвать политические неудобства у Трампа, если он решит отказаться от помощи Украине.
Дональд Трамп и НАТО
- В Белом доме и НАТО раскритиковали высказывания Дональда Трампа о "поощрении" нападения на тех, кто не платит 2% своего ВВП на нужды НАТО. Там заявили, что таким образом он подрывает нацбезопасность США. В ЕС отметили, что такие необдуманные заявления только служат интересам Путина.
- Бывший советник Дональда Трампа убежден, что угрозы экс-президента по выходу США из НАТО стоит воспринимать серьезно. По его словам, политик размышлял об этом еще во время своей первой каденции, но его тогда отговаривали.
- Отметим, что в декабре обе палаты американского парламента приняли закон, который запрещает президенту США самовольно объявлять о выходе страны из Альянса без одобрения Сената или Акта Конгресса. Закон еще должен подписать Байден.